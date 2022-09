Candidatos ao Governo do Rio - Divulgação / O Dia

Candidatos ao Governo do Rio Divulgação / O Dia

Publicado 04/09/2022 12:40

Na manhã deste domingo (04), o candidato à reeleição Cláudio Castro (PL) fez carreata na Barra da Tijuca.



Cyro Garcia (PSTU) esteve na feira da Glória, na zona sul. Na parte da tarde, o postulante apresenta suas propostas de governo para moradores da Baixada Fluminense, em um encontro com apoiadores em Caxias.



Eduardo Serra (PCB) participou de uma roda de conversa sobre Quilombos, Ocupações e Favelas, na Ocupação Manoel Congo. Durante a tarde, o candidato faz panfletagem na Feira da Glória.



Juliete Pantoja (UP) esteve no morro do Vital Brazil, em Niterói, e, às 14h faz caminhada no morro do Atalaia, também na cidade niteroiense.



Às 14h, Marcelo Freixo (PSB) almoça na Feira de São Cristóvão e em seguida faz caminhada pelo centro nordestino.



Paulo Ganime (Novo) esteve em Nilópolis para uma caminhada na Estrada Mirandela.



Rodrigo Neves (PDT) iniciou o dia visitando as feiras de Neves e do Rocha, em São Gonçalo. Depois, o postulante teve um encontro com moradores da Zona Oeste, na quadra da Mocidade Independente de Padre Miguel. À tarde, às 14h30, o ex-prefeito de Niterói estará na Imperatriz Leopoldinense, em Ramos.



Wilson Witzel (PMB) escolheu passar o domingo em família e aproveitar o dia para desenvolver as propostas de seu plano de governo.



A equipe de reportagem entrou em contato com a assessoria do partido do candidato Luiz Eugênio Honorato (PCO), mas não recebeu retorno. A matéria poderá ser atualizada ao longo do dia.