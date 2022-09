PDT solicita ao TSE que proíba Bolsonaro de dizer que criou o Pix - Reprodução

Publicado 03/09/2022 21:56 | Atualizado 03/09/2022 21:59

São Paulo - Na última sexta-feira (2), o PDT, partido de Ciro Gomes, entrou com uma ação no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) para impedir que o presidente Jair Bolsonaro (PL) diga que criou o Pix. O sistema de pagamentos instantâneos foi desenvolvido pelo Banco Central, em 2016, quando o chefe do executivo federal era Michel Temer (MDB).



Segundo o documento da sigla, a propaganda do governante veiculada no horário eleitoral possui “conteúdo desinformativo e detém o condão de ludibriar os eleitores”. Por causa disso, o PDT solicita ao tribunal que acate o pedido e determine que Bolsonaro fique proibido de dizer que criou o Pix.

“Vamos falar sobre o Pix? Nós criamos em 2020. Você se lembra, né? A dificuldade para você fazer uma transferência de recursos. Hoje, você faz de casa, do teu celular. E o que é melhor, sem pagar taxas. E você sabia que hoje temos mais de 100 milhões de pessoas usando o Pix? E grande parte dessas pessoas viraram pequenos empresários?”, fala Bolsonaro na propaganda.

“Como se vê, a veiculação de fatos sabidamente inverídicos e gravemente descontextualizados substancia no fato de que o Senhor Bolsonaro tinha ciência de que não foi o criador do sistema do pagamento instantâneo, o Pix, mas mesmo assim insiste na respectiva narrativa”, alega o PDT na ação.

O partido ainda destacou que o Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central acusou o mandatário de criar “dificuldades para implementação (do Pix)”. A entidade ainda destacou o trabalho dos seus funcionários e detonou o “usou político”, seja da “situação” ou “da oposição”.

O Pix foi lançado em 16 de novembro de 2020, mas começou a ser feito no governo Temer.