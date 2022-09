O prefeito do Rio, Eduardo Paes, Tia Surica e Rodrigo Neves, candidato ao governo do Rio, em dia de feijoada da Portela. - Divulgação

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, Tia Surica e Rodrigo Neves, candidato ao governo do Rio, em dia de feijoada da Portela.Divulgação

Publicado 03/09/2022 18:25 | Atualizado 03/09/2022 18:31

Entre os compromissos de campanha do candidato a governador do Rio Rodrigo Neves (PDT) para este sábado (3), estava a famosa feijoada da Portela. O postulante já havia combinado com o prefeito Eduardo Paes, um de seus principais apoiadores de campanha, de se encontrarem por lá. Mas, o ex-prefeito de Niterói chegou antes ao evento e decidiu esperar por Paes bebendo uma cervejinha em um botequim ao lado da quadra, em Madureira. Ao caminhar pela rua Clara Nunes, o prefeito mais boêmio da cidade viu a cena e indagou: “começou sem mim?”. E em um dia típico de inverno carioca, ouviu de Neves: “Com um sol desse e a energia da Portela não deu pra esperar”.



Na quadra, os dois foram recebidos por Tia Surica, presidente de honra da Escola.



Mais cedo, o aspirante ao cargo de Executivo carioca fez uma caminhada pelas ruas da Taquara, Zona Oeste da cidade.