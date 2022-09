Rodrigo Neves esteve em São Gonçalo para uma caminhada no Rodo - Alex Ramos

Publicado 05/09/2022 21:12

O candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro pelo PDT, Rodrigo Neves, assinou nesta segunda-feira, dia 5, uma carta com 12 compromissos com a população de São Gonçalo. Obras públicas e políticas sociais integram o conjunto de propostas.

O item número um da carta é a retomada das obras do Hospital da Mãe, que estão paradas desde 2013. Outro projeto antigo, a Linha 3 do metrô também está no pacote de compromissos na área de infraestrutura. Entre as iniciativas sociais e econômicas, está a criação de uma moeda social para implementação de um programa de renda básica com auxílio de R$ 500, semelhante ao programa criado em Niterói durante sua gestão como prefeito.

Rodrigo Neves esteve em São Gonçalo para uma caminhada no Rodo, onde reafirmou suas propostas para a cidade. “São Gonçalo está abandonada pelo governo do estado. Nós vamos criar frentes de trabalho para levar água e esgoto tratado a todos os bairros. Vamos implantar o Hospital da Mãe, no Colubandê, que está abandonado há anos, revitalizar o Piscinão, que também está abandonado, e vamos tirar a Linha 3 do papel, para dar transporte público de qualidade ao morador daqui”, afirmou.