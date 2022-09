O ministro do Supremo Alexandre de Moraes preside o TSE - Fellipe Sampaio/STF

Publicado 07/09/2022 12:04

Brasília - Sem mencionar o presidente da República, Jair Bolsonaro, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, afirmou que "há 200 anos demos início a construção de um Brasil livre e a histórica marcha pela concretização de nosso Estado Democrático de Direito".

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) postou uma mensagem no Twitter nesta quarta-feira, 7, minutos após o fim do desfile cívico-militar na Esplanada dos Ministérios, enquanto se aguardava o discurso de Bolsonaro em cima de um carro de som em frente ao Congresso Nacional.

"O Bicentenário de nossa Independência merece ser comemorado com muito orgulho e honra por todos os brasileiros e brasileiras, pois há 200 anos demos início a construção de um Brasil livre e a histórica marcha pela concretização de nosso Estado Democrático de Direito", diz a mensagem.