Candidatos ao Governo do Rio - Divulgação / O Dia

Publicado 10/09/2022 12:30

Esta é a agenda dos nove candidatos ao Governo do Rio para este sábado:



Cláudio Castro (PL): o candidato à reeleição participou de carreata com eleitores em Paciência, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.



Cyro Garcia (PSTU): o candidato passou a manhã em panfletagem na feira da Maré. À tarde, participa de reunião organizada por militantes no Centro Cultural Otávio Brandão, em Maria da Graça.



Eduardo Serra (PCB): às 10h, o candidato realizou uma panfletagem no calçadão da Penha. Na parte da tarde, Serra estará às 14h participando de uma plenária sobre Saúde no Centro. Às 15h, participará de um ato político e cultural no Largo da Prainha, e às 17h conversará com trabalhadores do transporte, em Itaboraí.



Juliete Pantoja (UP): às 15h, a candidata participa do ato cultural em defesa da democracia, no Largo São Francisco da Prainha. Às 17h, terá uma reunião com apoiadores no Méier.



Luiz Eugênio (PCO): o candidato não divulgou sua agenda.



Marcelo Freixo (PSB): às 10h, o candidato participou de uma carreata em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. Às 15h30, Freixo irá se encontrar com voluntários da mobilização da campanha em Belford Roxo.



Paulo Ganime (NOVO/RJ): às 9h, o candidato participou da inauguração do comitê de Nilópolis, na Baixada Fluminense. Na sequência, fez uma caminhada na Feira Livre de Edson Passos, em Mesquita. Às 11h30, Ganime fez campanha na Feira de Honório Gurgel. Às 16h, estará no Angu GRES Arrastão de Cascadura, terminando o dia às 18h, em uma reunião com Reservistas, em São João de Meriti.



Rodrigo Neves (PDT): o candidato reservou o dia para fazer caminhadas e cumprimentar eleitores. Às 9h esteve no Campo de São Bento, em Icaraí. Às 10h, caminhou pelo Mercadão de Madureira, seguindo depois para a comunidade Carobinha, em Campo Grande. Às 13h, passará pela comunidade Urucânia, em Santa Cruz, seguindo depois para Antares. Às 15h, Neves passará pela comunidade Zeppelin, também em Santa Cruz.



Wilson Witzel (PMB): o candidato passa o dia em compromissos pessoais.