Gabriel Monteiro (PL) renuncia à candidatura ao Congresso

Publicado 10/09/2022 16:38

O ex-vereador e candidato a deputado federal pelo PL, Gabriel Monteiro, renunciou neste sábado, 10, a sua candidatura ao Congresso. A carta de renúncia, protocolada hoje no Tribunal Superior Eleitoral, trazia como motivo principal razões pessoais.

A candidatura de Gabriel Monteiro já havia sido impugnada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE/RJ). O placar de 6 votos a 1 declarou o youtuber inelegível, ainda cabendo recurso no Tribunal Superior Eleitoral. No dia 19 de agosto, a Câmara Municipal do Rio cassou seu mandato de vereador por quebra de decoro parlamentar ao filmar relações sexuais com uma menor, de 15 anos, e também por expor, de maneira vexatória, uma pessoa em situação de rua e crianças em vídeos publicados em suas redes sociais.

Gabriel Monteiro, que já responde a dois processos criminais, segue sendo investigado pela Polícia Civil e pelo Ministério Público.