Jornalistas são expulsos de ato evangélico com Bolsonaro no RioAFP

Publicado 10/09/2022 16:45

Jornalistas de diversos veículos foram expulsos da convenção de Assembleias de Deus do Ministério de Madureira, em Deodoro, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, antes de o presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), se pronunciar. Profissionais da Agência Estado, Folha de S.Paulo e O Globo foram abordados por seguranças do evento, que chegaram a filmar os jornalistas, e acompanhados para fora da Arena da Juventude, na Vila Militar.

No evento, inserido da agenda privada do presidente, a barreira à imprensa já acontecia na porta.

Equipes de TV também foram impedidas de entrar.

Pelo Facebook, o perfil do presidente fez uma curta transmissão do evento, de apenas três minutos. No vídeo, foi possível ouvir o Hino Nacional.