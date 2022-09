Paulo Ganime (Novo) faz campanha na Região Serrana do Rio - Divulgação

Publicado 10/09/2022 15:11

Na última sexta-feira, 9, o candidato ao governo do Rio de Janeiro pelo partido Novo, Paulo Ganime, fez campanha em Teresópolis, na Região Serrana do Rio. Acompanhado do vice Helio Secco, do candidato a deputado federal professor Marcos Juliano e de apoiadores, Ganime fez panfletagem e cumprimentou eleitores na Calçada da Fama, no Centro comercial da cidade.

“Queremos desenvolver o turismo aqui em Teresópolis e em toda a Região Serrana. O turismo ecológico, cultural e gastronômico serão um dos nossos pilares para o desenvolvimento regional. A Travessia Petrópolis- Teresópolis é considerada a caminhada mais bonita do Brasil. Também vamos criar um centro de inteligência estadual para monitorar e evitar que desastres causados pelas chuvas aconteçam novamente aqui e em outras regiões do estado”, disse o candidato.

No início da tarde, Ganime visitou o Mercado do Produtor de Água Quente, onde conversou com produtores rurais da região. Teresópolis é o maior produtor de hortaliças do estado do Rio de Janeiro.

"Nós vamos investir na infraestrutura e ajudar o dia a dia de trabalho dos micro e pequenos produtores rurais do estado", afirmou.