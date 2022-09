Lula diz que o PT só vai acabar se abrir mão de seu compromisso com o povo - Fernando FrazÃO/Agência Brasil

Publicado 10/09/2022 14:19

Após o presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmar que vai varrer o PT" para o "lixo da história", o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reagiu e declarou que sua sigla só vai acabar se ela "abrir mão de seu compromisso com o povo".

"Se o PT resolver trair o povo brasileiro, até eu vou pedir que o PT acabe, mas o que nós vamos fazer é consertar esse País", disse.

O ex-presidente também destacou as pesquisas de opinião pública. Liderando nos principados levantamentos, Lula disse ter certeza que "Bolsonaro não dormiu na noite de ontem". "A quantidade de dinheiro que ele (Bolsonaro) está gastando, a quantidade de coisa que ele está tentando fazer Eu quero que ele saiba que ele pode dar o dinheiro do mundo que ele não vai comprar a consciência de 515 milhões de brasileiros", afirmou.

Lula, no entanto, reforçou a importância de se eleger uma bancada simpática ao projeto petista. "Não vamos dormir em serviço", disse ao pedir votos para seus apadrinhados. "Não voto em deputados da turma deles, que é a mesma coisa que colocar raposa para cuidar de galinheiro", afirmou.

O petista deu as declarações no ato "Todos Juntos por São Paulo", em Taboão da Serra (SP). Participaram do evento o candidato a vice de Lula, Geraldo Alckmin (PSB), o candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT), e o candidato ao Senado Márcio França (PSB).

Presença constante nos atos do ex-presidente, sua esposa, a socióloga Rosângela da Silva, a Janja, não esteve presente devido a uma agenda particular, segundo assessoria.