Governador Cláudio Castro participa de carreata em Paciência, zona Oeste do Rio. - ROGERIO SANTANA

Publicado 10/09/2022 14:44 | Atualizado 10/09/2022 14:44

O governador e candidato à reeleição ao Governo do Rio, Cláudio Castro, anunciou, neste sábado, 10, que vai investir na atração de novas empresas para garantir a criação de empregos no estado. A declaração foi feita durante carreatas em Paciência e em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. Ele ressaltou que, em apenas dois anos, durante sua gestão, foram abertos mais de 360 mil postos de trabalho formais em todos os municípios, sendo mais de 169 mil na capital.

"O Rio de Janeiro, em especial a Zona Oeste, volta a respirar depois de tanto tempo de descaso. Para que esse crescimento continue expressivo, não há melhor política social do que o emprego, viabilizando um futuro mais próspero para a população", declarou Castro.

Acompanhado de lideranças políticas, o governador dialogou com a população, ouvindo demandas. Em Paciência, o percurso começou na Avenida Santa Eugênia e seguiu pelas ruas do bairro. Já em Campo Grande, o candidato percorreu o Vilar Carioca, a Estrada da Moricaba e seu entorno.

Mais dignidade para a população: 72 mil termos de moradia até o próximo ano

Em seu discurso, o governador também ressaltou os investimentos em uma das principais carências da região: habitação. O Governo do Estado está reformando conjuntos habitacionais, que não recebiam melhorias há décadas, construindo novos imóveis e entregou mais de 6 mil títulos de propriedade.

"Todo cidadão tem direito à moradia digna. Para combater essa dívida histórica, com destaque para a Zona Oeste, criei o maior programa de regularização fundiária do Brasil, entregando só aqui na região 3,7 mil títulos de propriedade. Até o ano que vem, serão 72 mil em todo o estado", explicou o governador.