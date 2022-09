Candidato Rodrigo Neves (PDT) faz campanha na Região Serrana do Rio - ALEX RAMOS

Publicado 10/09/2022 15:01

Nesta sexta-feira, 9, o candidato a governador pelo PDT, Rodrigo Neves, percorreu a Região Serrana em agendas de campanha eleitoral. Em Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo o candidato falou sobre a necessidade de reconstruir a infraestrutura das cidades para que resistam às temporadas de chuvas.

"Em nosso governo vamos construir habitação de interesse social e investir em estudos geológicos e infraestrutura para aumentar a resiliência das cidades durante as chuvas. É terrível a degradação da cidade de Petrópolis nos últimos anos por falta de investimentos do Governo do Estado em infraestrutura. Nova Friburgo ainda convive com as marcas dos desastres de uma década atrás. Ninguém quer morar em pirambeira, em beira de rio e em área de preservação ambiental, mas o atual governo não tem programa habitacional para atender ao povo e o governador se omite em relação à ocupação irregular", afirmou o candidato.

O ex-prefeito de Niterói usa o trabalho que realizou na cidade como exemplo do que pode ser feito na Região Serrana do estado do Rio de Janeiro.

"Há dez anos, quando fui eleito prefeito de Niterói, a cidade também era um grande desafio de gestão, logo após a tragédia do deslizamento do Morro do Bumba. Como resposta a este problema estruturamos a Secretaria de Defesa Civil, que hoje é uma das melhores do Brasil, investimos em obras de contenção de encostas, em estudos e monitoramento do solo, criamos um sistema de alerta e evacuação de áreas de risco e desde então não tivemos mais problemas daquela magnitude", exemplificou.

Eficiência em gestão

Ao falar sobre as condições orçamentárias do Governo do Estado para assumir novos investimentos, Rodrigo Neves disse que o que falta é planejamento e gestão de qualidade.

"A situação do estado do Rio de Janeiro é muito grave. Vivemos hoje a pior crise econômica e social da história do Rio de Janeiro. Mas eu não tenho dúvida da capacidade de reação do nosso estado a partir de um governo que funcione. Para isso temos um plano integrado elaborado ao longo dos últimos meses com os melhores especialistas do país, integrando todas as áreas da administração, na dimensão da Educação, da Saúde, do Desenvolvimento Econômico, do Emprego e Renda, da Segurança Pública e do Transporte. Em Niterói nós modernizamos a administração pública e estruturamos um modelo de gestão orientada para resultados, com plano de metas e pontos de controle da execução do orçamento, e oito anos depois entregamos Niterói como a cidade número um em gestão fiscal e transparência pública e a melhor em qualidade de vida no estado do Rio de Janeiro", explicou Neves.