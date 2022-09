Candidatos ao Governo do Rio - Divulgação / O Dia

Candidatos ao Governo do RioDivulgação / O Dia

Publicado 11/09/2022 11:26 | Atualizado 11/09/2022 11:59

Esta é a agenda dos nove candidatos ao Governo do Rio para este domingo, 11:

Cláudio Castro (PL): o candidato participou, às 10h, de uma carreata com eleitores da Penha, na Zona Norte do Rio.

Cyro Garcia (PSTU): o candidato não terá compromissos públicos.

Eduardo Serra (PCB): o candidato fez uma panfletagem na manhã deste domingo no Aterro do Flamengo.

Juliete Pantoja (UP): às 10h, a candidata fez uma caminhada para cumprimentar eleitores na comunidade do Cesarão, na Zona Oeste. Às 14h, Juliete Pantoja participa de uma reunião com apoiadores em Realengo.

Luiz Eugênio (PCO): o candidato não divulgou sua agenda.

Marcelo Freixo (PSB): às 10h, o candidato fez uma caminhada na Feira de Duque de Caxias.

Paulo Ganime (NOVO/RJ): às 9h30, o candidato fez uma caminhada pela Feira de Olaria, em Nova Friburgo, na Região Serrana. Às 13h, Ganime participa da Expo Macuco 2022. Na sequência, realizará outra caminhada em São Sebastião do Alto.

Rodrigo Neves (PDT): às 9h, o candidato se encontrou com lideranças políticas em Irajá e, às 10h, participou de uma carreata em Cavalcante.

Wilson Witzel (PMB): o candidato passa o dia com a família.