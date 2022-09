Testes de integridade das urnas começam a ser realizados - Divulgação TSE

Publicado 11/09/2022 12:20

A partir da segunda-feira, 12, das 11h às 18h, partidos políticos, federações e coligações partidárias poderão participar do preenchimento das cédulas que serão utilizadas na Auditoria da Votação Eletrônica (Teste de Integridade), que será realizada simultaneamente à votação do primeiro turno, no dia 2 de outubro. O processo de preenchimento das cédulas é uma das etapas do processo de auditoria das urnas eletrônicas.



Representantes da Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica (Cave) do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) estarão no auditório da Escola Judiciária Eleitoral (EJE-RJ), até a próxima sexta-feira, 16, para receber interessados em participar do preenchimento das cédulas. O auditório da EJE-RJ fica no 2º andar da sede do Tribunal, na Avenida Presidente Wilson, 198, no Centro do Rio.



Para melhor organizar os trabalhos, a Cave pede que os representantes dos partidos, federações e coligações que queiram participar desta etapa do Teste de Integridade façam agendamento pelo telefone (21) 3436-8042 ou pelo e-mail cave2022@tre-rj.jus.br.



A auditoria da votação eletrônica é um dos mecanismos criados pela Justiça Eleitoral para comprovar a confiabilidade do sistema eletrônico de votação, demonstrando à sociedade que a urna eletrônica utilizada no Brasil é segura e auditável. Acompanhado por empresa de auditoria externa, o Teste de Integridade simula uma votação normal em urnas escolhidas previamente em audiência pública. O procedimento consiste em uma espécie de batimento, cujo objetivo é verificar se os votos registrados em cédulas de papel correspondem aos mesmos votos que serão digitados concomitantemente na urna eletrônica e no Sistema de Apoio à Votação.



O Teste de Integridade pode ser fiscalizado por instituições como Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), por partidos políticos e por representantes da sociedade civil e será transmitido pelo canal TV TRE-RJ no YouTube.

