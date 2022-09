Gamine conversando com eleitores - divulgação

Publicado 13/09/2022 20:43

O deputado federal e candidato ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, Paulo Ganime (Novo) se reuniu com representantes do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Rio de Janeiro ( Sinduscon) para apresentar suas propostas, no Centro do Rio, nesta terça-feira (13).



De lá, o candidato seguiu para a Zona Norte do Rio, onde fez uma panfletagem na estação de trem em Ramos e conversou com a população sobre o transporte público. "A gente tem que pensar no metrô, no ônibus, nas barcas e no trem de forma integrada. O bilhete único que hoje só tem duas pernas vai ter três pernas. Segundo o candidato isso fará o trabalhador pagar um valor acessível de passagem “A gente tem visto pessoas dormindo no Centro que não voltam para casa durante a semana porque não conseguem pagar o preço da passagem'' disse Ganime.



Ainda na região, o candidato esteve na Praça das Nações, em Bonsucesso, acompanhado de candidatos a deputados pelo partido Novo e apoiadores. Durante a caminhada, ele fez críticas à corrupção no Estado e destacou os projetos para a saúde: "Se o dinheiro que está sendo usado hoje no esquema de funcionários fantasmas do Ceperj e na UERJ estivessem sendo usados para a saúde, a gente estaria hoje zerando a fila das cirurgias eletivas. Não dá mais para as pessoas morrerem esperando para fazer uma cirurgia ou um exame. Nós vamos integrar os sistemas de saúde do SISREG e SER e dar transparência. O nosso compromisso é o Programa Fila Zero com exames e atendimentos em até 1 mês e cirurgias eletivas em no máximo 3 meses.", concluiu Ganime.