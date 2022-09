Freixo realizou caminhada pela feira de Madureira - Divulgação

Publicado 13/09/2022 18:35 | Atualizado 13/09/2022 18:48

O candidato ao governo do Rio de Janeiro Marcelo Freixo (PSB) caminhou nesta terça-feira (13) pela feira do bairro de Madureira, Zona Norte do Rio de Janeiro. Acompanhado da candidata a deputada federal Benedita da Silva (PT), Freixo conversou com comerciantes e clientes da famosa feira, apresentando suas propostas para fomentar a economia do estado, principalmente do micro, pequeno e médio empresariado ."O pequeno e o médio empresário são os que mais geram emprego no Rio de Janeiro, e a gente precisa de mais vagas abertas em todo o estado depois desse caos que vivemos nesses últimos anos com os governos Castro e Witzel”.



Além disso, prometeu suporte a todos os empresários do estado com a Casa do Empreendedor, para que a geração de empregos no Rio tenha auxílio jurídico e acesso a empréstimos. “ Isso tudo garante que o empresário toque o seu negócio com segurança e gere cada vez mais empregos. A gente precisa recuperar a economia do Rio gerando emprego e prosperidade”, afirmou Freixo.



O candidato citou ainda que Lula pretende retomar a indústria naval que, segundo ele, é fundamental para o estado e disse que pretende fazer o arco metropolitano funcionar com segurança melhorando a infraestrutura para as empresas e facilitando a abertura de vagas de emprego na Baixada.



Freixo também falou que pretende realizar em seu governo ações de recuperação para o estado na conjuntura de após a pandemia da Covid-19: "Nesses dois anos de pandemia, muita gente perdeu o seu emprego e nossas crianças ficaram fora da escola. A gente precisa retomar o crescimento do estado, gerando emprego para poder investir na educação e na saúde, mas para isso é preciso que a gente tenha um governo com credibilidade para que o investidor coloque seu dinheiro aqui. A gente não pode ter cinco secretários presos e uma lista com os últimos governadores presos, um atrás do outro. A gente vai mudar isso a partir do dia 2 de outubro, concluiu."