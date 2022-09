Em publicação, Marça declarou que Jair "ganhou um General escudeiro". - Divulgação / Instagram

Publicado 13/09/2022 16:18 | Atualizado 13/09/2022 16:32

O ex-candidato a Presidente da República, Pablo Marçal, anunciou apoio a Jair Bolsonaro (PL) nesta terça-feira, 13. O influenciador participou de um comício ao lado do presidente em Sorocaba (SP) e declarou em suas redes sociais que Jair “ganhou um General escudeiro".

Marçal teve a candidatura barrada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), após mudança no comando do partido com Eurípedes Gomes de Macedo Júnior. Com a alteração, o Partido Republicano da Ordem Social (PROS) selou um acordo com o Partido dos Trabalhadores, para apoiar a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Apesar da integração à chapa petista, em suas redes sociais, com uma imagem onde Marçal e Bolsonaro estão abraçados, o empresário postou que "Lula e Haddad podem correr para Venezuela porque o Brasil é verde e amarelo. Bolsonaro você ganhou um general escudeiro e apesar de todos os seus defeitos, eu não tenho vergonha de te defender".

O cantor Eduardo Costa apoiou e comentou "Bora pra cima garotinho". Além disso, Rodrigo da dupla George Henrique e Rodrigo e a dupla Andre e Felipe também mostraram seu apoio ao posicionamento do influenciador.

Marçal agora concorre a deputado federal por São Paulo.