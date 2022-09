Rodrigo Garcia disse que a área de educação "continua senso prioridade", caso seja reeleito - Reprodução

Publicado 13/09/2022 14:30

O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), candidato à reeleição, em sabatina à TV Globo nesta terça-feira, 13, afirmou que, caso vença o pleito, todos os alunos do Ensino Fundamental estudarão em escolas de tempo integral no Estado.



Já no Ensino Médio, o tucano assumiu compromisso de oferecer o MedioTec. Segundo o Ministério da Educação (MEC), tal ação visa a ofertar cursos de educação profissional técnica de nível médio na forma concomitante para o aluno das redes públicas estaduais e distrital de educação.

"Isso vai evitar evasão escolar, vai formar o aluno e o jovem para o mercado de trabalho e vai dar oportunidade a ele também de recuperar grande parte desse aprendizado", declarou. O tucano reconhece que o desafio é grande, mas garantiu que a educação "continua sendo prioridade", caso reeleito.