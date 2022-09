Candidatos ao Governo do Rio - Divulgação / O Dia

Candidatos ao Governo do RioDivulgação / O Dia

Publicado 13/09/2022 08:46

Esta é a agenda dos nove candidatos ao Governo do Rio para esta terça-feira, 13:

Cláudio Castro (PL): o candidato se encontrará, às 9h, com mães do Centro de Educação Favo de Mel, no bairro do Encantado, Zona Norte do Rio. À tarde, por volta das 16h, caminha com eleitores pelas ruas do Centro de Volta Redonda, no Médio Paraíba.

Cyro Garcia (PSTU): às 9h30, o candidato dará uma entrevista para a Rádio Ondas, de Cabo Frio, e às 17h, participará de um debate na Unisuam, em Bonsucesso.

Eduardo Serra (PCB): às 9h, panfletagem na Fiocruz. Às 16h, panfletagem na Praça das Nações. Serra participará ainda de um debate às 17h com candidatos a governador promovido pelo DEC Unisuam. Às 19h, participa de uma plenária de mobilização (Ocupação Manoel Congo).

Juliete Pantoja (UP): a candidata não divulgou sua agenda.

Luiz Eugênio (PCO): o candidato não divulgou sua agenda.

Marcelo Freixo (PSB): às 11h, o candidato participa de uma sabatina no RJTV, na Rede Globo. Às 14h, fará uma caminhada pelas ruas de Madureira, com concentração em frente à quadra da Império Serrano.

Paulo Ganime (NOVO/RJ): o candidato participará de uma reunião às 9h com o Sinduscon-RIO, para apresentar propostas para o setor da Construção Civil. Às 14h, realizará uma panfletagem na estação de Ramos. A panfletagem continuará às 15h na Praça das Nações, em Bonsucesso. Às 17h, Ganime participará do debate promovido pela UNISUAM, e às 19h30, tem um jantar com apoiadores na capital.

Rodrigo Neves (PDT): o candidato grava às 9h seu programa eleitoral. Na sequência, participa às 11h de uma sabatina na Rádio 93 FM. À tarde, Neves participa de uma carreata com início previsto para 14h30 em São Gonçalo. O candidato termina o dia às 18h, no encontro "Negritude com Rodrigo Neves", na Praça da Harmonia, no bairro da Saúde, Região Portuária do Rio.

Wilson Witzel (PMB): o candidato não informou sua agenda.