Freixo em encontro com jovens no Largo do MachadoDivulgação

Publicado 12/09/2022 20:14 | Atualizado 12/09/2022 20:20

Rio- O candidato ao governo do Rio de Janeiro Marcelo Freixo (PSB) participou, nesta segunda-feira (12), de agendas voltadas aos jovens do Estado do Rio de Janeiro. No Largo do Machado, Zona Sul do Rio de Janeiro, ele apresentou suas propostas para a Educação, que segundo o candidato são prioridades do seu programa de governo.

"Sou professor e sei como esses dois anos fora da sala de aula por causa da pandemia prejudicaram nossos alunos. Vou recuperar o tempo perdido pela garotada contratando 3 mil explicadores universitários para dar aulas de reforço nas escolas públicas. Quem tem que pagar isso é o governador, não os pais", disse Freixo.

O candidato também lembrou da importância dos CIEPs e do ensino em tempo integral, com uma educação voltada para o Século XXI e para o mercado de trabalho. Ele defendeu a criação de uma “corrente para a educação” que funcione em tempo integral e que abranja desde a primeira infância até a entrada no mercado de trabalho. “No meu governo os estudantes vão passar o dia na escola, com três refeições diárias, aprendendo e se desenvolvendo” , acrescentou ele.

O candidato também se reuniu com representantes do Sindicato dos Bares e Restaurantes do Rio de Janeiro (SindRio), onde lembrou a importância do setor para a geração de emprego e renda em todo o estado. Ele afirmou que o setor é fundamental para a economia e que possui grande identificação cultural com os fluminenses: “E o que a gente quer é exatamente isso, fazer um governo com lugares para que as pessoas possam trabalhar, tirar o seu sustento e serem felizes", concluiu.