Candidato à reeleição, Governador Cláudio Castro (PL) encontra com empresários na sede da Firjan - ROGERIO SANTANA

Publicado 12/09/2022 18:43

Candidato à reeleição, o governador Cláudio Castro (PL) visa transformar o Estado do Rio de Janeiro em um “grande ambiente de negócios” nos próximos quatro anos. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (12) em um encontro com empresários, na sede da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan).

Para isso, Castro pretende investir em infraestrutura, criar projetos que aumente a geração de empregos e fazer a reforma tributária, “de acordo com o Regime de Recuperação Fiscal”.



“Temos um plano de reestruturação de política de tributos, mas temos uma questão, que é o Regime de Recuperação Fiscal. Fizemos uma primeira parte com equilíbrio. O caminho do Rio hoje é o fim da substituição tributária, como o Paraná e outros estados fizeram com muito sucesso. Vamos juntar isso com investimento pesado em infraestrutura, atraindo mais empresas para o estado. A Baixada Fluminense, por exemplo, recebeu grandes centros de distribuição, como o Magalu e a Amazon. Isso é emprego e renovação da economia”, disse.



Durante o almoço, a Firjan entregou ao governador o Plano Brasil 4.0, um documento com mais de 40 sugestões que tem por objetivo fomentar a indústria do estado e consequentemente aumentar a economia.

Castro prometeu cumprir a proposta da Federação das Indústrias e declarou que “a melhor política social” é “a geração de empregos.



O postulante falou também sobre a criação de uma “Bolsa Verde”, um projeto que já está em andamento e visa a “negociação de créditos de carbono e ativos ambientais”.



“Fui aos Estados Unidos buscar parceria com a Nasdaq para alavancar essa proposta. Dá pra ter 4% do mercado mundial no Rio de Janeiro, o que seria igual a triplicar o Produto Interno Bruto (PIB)”, afirmou o governador.