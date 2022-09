O ex-governador Anthony Garotinho (União Brasil) renunciou a sua candidatura ao cargo de deputado federal - Reprodução / redes sociais

Publicado 12/09/2022 17:18 | Atualizado 12/09/2022 17:37

Anthony Garotinho renunciou a sua candidatura ao cargo de deputado federal na tarde desta segunda-feira (12). Na última quinta-feira (8), o TRE-RJ já havia indeferido, por unanimidade, o registro de candidatura do ex-governador do Rio.



Na manhã de hoje, Garotinho chegou a fazer campanha eleitoral em sua conta oficial no Twitter. Na publicação, o então candidato escreveu: “Nosso Estado precisa de políticos que tenham o povo como prioridade e que sempre atendam às necessidades das pessoas. Eu estou do lado certo da história, ao lado daqueles que precisam”, declarou.



A decisão do TRE-RJ foi dada após um recurso da defesa de Garotinho contra condenação da Corte. Na sessão, o relator Luiz Paulo Araújo frisou dois motivos para a inelegibilidade do candidato: sua condenação por fraudes envolvendo o projeto Saúde em Movimento, entre 2005 e 2006, quando Garotinho foi Secretário de Estado de Governo do Rio, e a improbidade administrativa em Campos dos Goytacazes.