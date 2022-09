Católico praticamente, Geraldo Alckmin (PSB) é visto como peça-chave para atrair eleitores indecisos deste segmento religioso. - AFP

Publicado 12/09/2022 20:49

Em um roteiro por Minas Gerais a ser realizado amanhã, 13, o candidato a vice Geraldo Alckmin (PSB) tem um encontro privado com o presidente da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e arcebispo, Dom Walmor, em Belo Horizonte. A agenda com Walmor foi um pedido do próprio ex-governador. Católico praticamente, Alckmin é visto como peça-chave para atrair eleitores indecisos deste segmento religioso.

Como mostrou o Broadcast Político, a mais recente pesquisa Quaest encomendada pelo banco Genial trouxe dados comemorados nos bastidores do PT: indecisos e adeptos à terceira via somam 22% entre católicos. Tendo em vista que esse segmento religioso corresponde a 52% da população, como revela o perfil da amostra, o espaço para crescimento é significativo.

O roteiro por Minas, Estado decisivo nas eleições presidenciais, incluirá mais duas cidades. Em Poços de Caldas, Alckmin vai se reunir com empresários do setor turístico. Em Uberlândia, ele se encontrará com representantes do setor empresarial e do agronegócio, além de entidades da sociedade civil e partidos que apoiam a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Vai também receber uma carta de representantes de igrejas evangélicas.

Na última etapa do roteiro, em Belo Horizonte, ele vai participar de uma reunião com a diretoria da Santa Casa, uma agenda também feita a seu pedido. Posteriormente, encontrará Walmor e, por fim, terá um encontro com movimentos sociais no Comitê do candidato a governador Alexandre Kalil (PSD) e ao Senado Alexandre Silveira (PSD).