Ex-governador do Rio, Wilson Witzel (PMB), teve seu registro de candidatura indeferido pelo TRE-RJ - Divulgação

Publicado 12/09/2022 19:16 | Atualizado 12/09/2022 19:17

O Partido da Mulher Brasileira recorreu ao Superior Tribunal Eleitoral sobre a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro de indeferir o registro de candidatura de Wilson Witzel ao Governo do Rio.



A decisão do TRE-RJ tem efeito suspensivo, não sendo definitiva.



Em nota oficial, a assessoria do partido informou que o postulante “segue em campanha confiando na revisão da decisão e seu registro definitivo”.



Na última quinta-feira (8), o TRE-RJ havia indeferido o registro de candidatura do ex-governador do Rio por unanimidade. Witzel foi eleito chefe do Executivo fluminense Witzel em 2018 e destituído por um processo de impeachment em 2021 pelo crime de responsabilidade.