Publicado 12/09/2022 22:05 | Atualizado 12/09/2022 22:21

A pesquisa Ipec, contratada pela Rede Globo e divulgada na noite desta segunda-feira (12), mostra que o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue na frente com 46% das intenções de voto. Em seguida, o presidente Jair Bolsonaro (PL) aparece com 31%, seguido por Ciro Gomes (PDT) com 7%, e Simone Tebet (MDB), com 4%. Soraya Thronicke (União Brasil) e Felipe D’Avila (Novo) tiveram apenas 1%.

Sofia Manzano (PCB), Vera Lúcia (PSTU), Constituinte Eymael (Democracia Cristã), Péricles (UP) e Padre Kelmon (PTB) não alcançaram 1% das intenções de voto. Brancos e Nulos aparecem com 6%. Não sabem ou não responderam, 4%.



O petista variou dois pontos positivos dentro da margem de erro já que tinha 44% no levantamento anterior. Já Bolsonaro, que tinha 32%, variou negativamente em 1%.

Lula tem vantagem no segundo turno

Em um possível segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o petista aparece com 53% das intenções de voto contra 36% de Bolsonaro.

A pesquisa foi realizada entre os dias 9 e 11 de setembro com 2.512 eleitores entrevistados presencialmente em 158 municípios. O registro da pesquisa no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é BR-01390/2022