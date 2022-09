Cláudio Castro (PL) toma café da manhã com as mães do projeto Favo de Mel, da Faetec. - Rafael Campos / Divulgação

Publicado 13/09/2022 17:46

Nesta terça-feira (13), em visita à Favo de Mel – unidade de capacitação da Faetec para jovens com deficiência –, o governador e candidato à reeleição, Cláudio Castro (PL), afirmou que irá criar os “Centros Regionais de Acolhimento a Crianças com Transtorno do Espectro Autista”.



De início, serão criadas 10 unidades. Os centros contarão com o apoio de equipes multidisciplinares que poderão diagnosticar precocemente a síndrome e oferecer o melhor tipo de atendimento para cada criança.



Durante o evento, Castro defendeu que o serviço oferecido por esses espaços irá melhorar a qualidade de vida das crianças: “vou inaugurar os centros regionais de acolhimento para ampliar a oferta ao diagnóstico precoce, nos primeiros anos do desenvolvimento, e oferecer o melhor atendimento para que cada criança possa ter uma vida mais plena”, disse.



O governador também prometeu levar o projeto Favo de Mel para todo o estado:



“Como governador, investi na melhoria da estrutura da Favo de Mel e agora vou levar 14 equipamentos vocacionais como esse para todo o Estado do Rio. Investir na capacitação desses jovens permite com que eles possam ter uma atividade profissional, o que ajuda muito no seu desenvolvimento”, anunciou.



Com foco na inclusão social, a Favo de Mel capacita jovens com deficiência para o mercado de trabalho há 26 anos. Atualmente, são atendidos 130 alunos nos cursos de auxiliar de cozinha, auxiliar administrativo, auxiliar de jardinagem, contínuo e auxiliar de garçom.