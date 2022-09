Em caminhada pelo centro de Macaé, Freixo discursou no calçadão da cidade que é conhecida como Princesinha do Atlântico - Márcio Menasce

Em caminhada pelo centro de Macaé, Freixo discursou no calçadão da cidade que é conhecida como Princesinha do AtlânticoMárcio Menasce

Publicado 14/09/2022 20:35 | Atualizado 14/09/2022 20:42

O candidato ao Governo do Estado do Rio de Janeiro Marcelo Freixo (PSB) esteve nesta quarta-feira, 14, em Macaé e Campos dos Goytacazes, no Norte do estado do Rio de Janeiro. Freixo conversou com a população sobre suas propostas para gerar emprego e desenvolver economicamente a região.



Em caminhada pelo centro de Macaé, Freixo discursou no calçadão da cidade que é conhecida como Princesinha do Atlântico por ter grandes reservas de petróleo em seu território: “Nós vamos reerguer a indústria naval e fortalecer a exploração do petróleo e gás, gerando emprego na região. Faremos isso junto com o presidente Lula, retomando os investimentos da Petrobras no Rio de Janeiro. Nós produzimos 80% do petróleo nacional, mas refinamos apenas 11%. Vamos virar esse jogo e fazer com que essa riqueza fique aqui e melhore a vida das pessoas daqui”, declarou.



O candidato afirmou que pretende investir também no desenvolvimento de energia limpa a partir dos recursos arrecadados com a exploração e o refino do petróleo. “O Rio de Janeiro tem um potencial enorme para atrair investimentos através do mercado de carbono, explorando fontes de energia não poluentes. Hoje países como Alemanha e Dinamarca querem investir no Brasil, mas falta liderança e políticas públicas”, concluiu.



Em Campos dos Goytacazes, Freixo participou de uma caminhada com apoiadores no centro da cidade e falou sobre segurança pública e geração de empregos. “Vamos retomar os investimentos em infraestrutura para criar postos de trabalho. O Porto do Açu é essencial para isso, mas um dos principais problemas é termos um governo corrupto. Tem que parar de roubar e usar esse dinheiro, que está indo para o ralo, para melhorar a vida das pessoas e para desenvolver o interior do Estado. Campos tem universidades excelentes. Tem o IFF, tem a UENF, o potencial da região é enorme. Vamos gerar oportunidades no interior”, disse.



Para o candidato não é só a corrupção que atrapalha a economia do Estado, a violência e o domínio territorial também está afastando investidores. “A segurança pública deve ter dois braços. O braço policial e o social. Hoje o governo usa somente um braço e usa muito mal. Nós vamos equipar e valorizar a polícia para botar bandido na cadeia. E vamos criar o Bairro Prosperidade, que serão espaços nas áreas mais pobres para dar qualificação profissional e oferecer atividades esportivas e culturais para que as famílias tenham mais oportunidades”, declarou.

Em Cabo Frio, Freixo assina compromisso com o turismo no estado do Rio de Janeiro

Pela manhã, candidatou participou de caminhada pelo centro de Cabo Frio, na Região dos Lagos. Na cidade, encontrou-se com representantes dos guias turísticos e da associação comercial, setores importantes para o desenvolvimento de todo o Estado.



Freixo começou a caminhada saindo do Largo de Santo Antônio no centro de Cabo Frio e conversou com apoiadores, trabalhadores e comerciantes, com representantes dos guias turísticos da região e com representantes da associação comercial de Cabo Frio. O candidato recebeu deles um documento com propostas, onde se compromete a fortalecer o comércio e o turismo em todo o estado: "O Rio possui belezas naturais únicas que permitem uma competitividade diferenciada no cenário turístico nacional e internacional. O novo papel do Governo do Estado será articular atores públicos e privados para destravar esse potencial. Os investimentos públicos, diretos ou por meio de concessões e parcerias, serão voltados para garantir um ambiente favorável para geração de emprego e renda. Vamos acabar com a violência e melhorar a qualidade de vida e competitividade da economia fluminense", declarou.



Sobre o aumento de casos de violência e mortes no interior do estado, o pessebista informou que o seu governo vai combatê-los com uma polícia organizada e com educação em tempo integral: "A violência aumentou demais em Cabo Frio e em toda a região dos Lagos. Antes a violência era uma preocupação maior na Região Metropolitana, mas hoje quem mora em Campos, Macaé, Angra, na Região dos Lagos também está sofrendo. As famílias vivem com medo, e a violência também atinge o turismo e portanto o emprego em nosso estado. Para resolver isso, nós vamos agir no governo estadual com dois braços: um braço policial, para enfrentar o crime organizado e colocar bandido na cadeia e o outro social, com educação de tempo integral, recuperação dos CIEPs, investimento em formação técnica e formação para a geração de emprego. Nosso governo será o governo da educação e do combate ao crime."



À noite, Freixo participou de uma atividade no Sindicato dos Bancários de Campos.