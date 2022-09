Jornalista Vera Magalhães e o deputado estadual paulista Douglas Garcia (Republicanos) - Reprodução

Jornalista Vera Magalhães e o deputado estadual paulista Douglas Garcia (Republicanos)Reprodução

Publicado 14/09/2022 16:15 | Atualizado 14/09/2022 16:23

Candidatos ao Palácio do Planalto postaram em suas redes sociais sua solidariedade e apoio à jornalista Vera Magalhães, que foi intimidada pelo deputado bolsonarista Douglas Garcia (Republicanos-SP) nos bastidores do debate entre candidatos a governador de São Paulo, realizado pela TV Cultura na terça-feira (13).



O candidato à presidência pelo PT, Lula, postou em seu Twitter que acredita que "debates deveriam ser notícia pelas propostas, não por ataques contra mulheres jornalistas".

Bom dia. Triste com o desrespeito contra a jornalista @veramagalhaes por um deputado bolsonarista no debate de São Paulo. Debates deveriam ser notícia pelas propostas, não por ataques contra mulheres jornalistas, promovidos por quem vive do ódio e não gosta da democracia.

Ciro Gomes (PDT) afirmou que os ataques de bolsonaristas já chegaram ao ponto máximo e "tem que ser visto como uma múltipla ação terrorista que afronta não apenas uma mulher e jornalista independente, mas toda uma sociedade democrática (...)"

Os cães raivosos, como Douglas Garcia, não agiriam com tanta desenvoltura se não tivessem, de um lado, o estímulo e o apoio de Bolsonaro, líder da facção, e do outro, a passividade das autoridades. A mesa do Legislativo paulista também não pode ficar em silêncio.

Simone Tebet (MDB) se solidarizou e afirmou que o "comportamento covarde do Presidente é uma licença para esse tipo de absurdo, agora de um parlamentar". Felipe D'Ávila (Novo) também se manifestou, lamentando a “incapacidade de conviver com críticas e questionamentos da imprensa”.

Solidariedade e indignação. Acordei em Recife/PE com essa barbaridade. Mais uma vez @veramagalhaes sob ataques de bolsonaristas. O comportamento covarde do Presidente é uma licença para esse tipo de absurdo, agora de um parlamentar. — Simone Tebet (@simonetebetbr) September 14, 2022

Minha solidariedade à @veramagalhaes diante de mais um ataque direto sofrido no exercício do seu trabalho.



A incapacidade de conviver com críticas e questionamentos da imprensa é comportamento típico dos populistas e de quem não tem vocação para a vida pública. — Felipe D'Avila | 30 (@fdavilaoficial) September 14, 2022

Embora tenha partido em defesa de Vera Magalhães durante o debate da Band, quando a jornalista foi atacada pelo presidente Jair Bolsonaro, a senadora Soraya Thronicke (União Brasil) não se manifestou sobre o novo episódio em suas redes sociais. O atual presidente também não se manifestou.Em um vídeo em suas redes sociais, Douglas Garcia pede desculpas pelo ocorrido ao candidato Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos), de cuja comitiva fazia parte. No entanto, ele não mostra arrependimento em relação ao ato, e tampouco menciona a editora do programa “Roda Viva”. "Não me arrependo de absolutamente nada do que fiz hoje. Se é para pedir desculpas para alguém, não é para jornalista nenhum. Tenho que pedir desculpas ao Tarcísio. Eu sou adulto, Tarcísio é adulto, nós sabemos que essa questão de responsabilidade conjunta é uma coisa que a imprensa tenta incutir nas cabeças das pessoas", afirma o deputado no vídeo.Em contrapartida, Tarcísio Gomes lamentou e repudiou "veementemente a agressão sofrida pela jornalista".