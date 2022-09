Silas Malafaia e Jair Bolsonaro - Twitter / Reprodução

Silas Malafaia e Jair BolsonaroTwitter / Reprodução

Publicado 16/09/2022 08:28

O presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, voltou a investir no discurso religioso, voltado para o público evangélico, em evento na noite desta quinta, 15, no Rio. A pouco mais de duas semanas do primeiro turno das eleições, ele destacou novamente, em breve discurso, temas caros aos religiosos conservadores. Falou do combate ao aborto, à descriminalização das drogas e à chamada "ideologia de gênero". Nenhum desses pontos, porém, integra os programas de seus adversários, nem tem sido cogitado por eles.

Bolsonaro falou em culto em homenagem ao aniversário de 64 anos do pastor Silas Malafaia, na zona norte carioca.

"Nós resgatamos os nossos valores, nosso patriotismo, nossa liberdade e nossa fé", disse. "Tem coisas que são muito caras para nós: aborto, ideologia de gênero, drogas, propriedade privada e família."

Ao lado do governador Cláudio Castro e do senador Romário, candidatos do PL no Estado, Bolsonaro disse que "jamais esperava ser presidente". Afirmou ainda que "seria muito mais fácil estar do outro lado da Esplanada". O encontro contou com a participação de pastores e lideranças evangélicas, Um dos presentes era o pastor Cláudio Duarte. Ele é um dos mais aguerridos defensores do presidente na redes sociais.

Foi o segundo encontro religioso com a participação de Bolsonaro em menos de uma semana no Rio. No último sábado, 10, ele esteve em Deodoro, na zona oeste. Discursou na Convenção das Assembleias de Deus do Ministério de Madureira. Sua abordagem foi muito parecida com a do culto da noite desta quinta.

O movimento se deu após o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, presidenciável pelo PT, intensificar sua agenda voltada ao público evangélico nas duas últimas semanas. Na sexta, 9, o petista se reuniu com pastores em São Gonçalo, na Região Metropolitana fluminense. Os religiosos oraram pela saúde e vitória do postulante do PT.

Pesquisas apontam ampla vantagem do presidente sobre Lula nesse segmento. É um dos poucos onde o presidenciável do PL vence o petista - e com larga vantagem, com o dobro das intenções de voto.

No fim do culto, o pastor Silas Malafaia reuniu Bolsonaro, Castro, Romário e os pastores Sóstenes Cavalcante e Samuel Malafaia, candidatos à Câmara dos Deputados, no púlpito da igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo, no bairro da Penha. Dirigiu-se aos fiéis. "Nunca na história do Brasil tivemos um presidente que honrasse o povo cristão, a igreja de Cristo e Deus como o presidente Jair Bolsonaro. Nós somos mais de 30% da população, a igreja evangélica. Nós vamos influenciar, sim. Se sindicalista, socialista e comunista influencia, nós vamos influenciar, sim", disse Silas Malafaia.