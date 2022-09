Essa semana, pelo menos quatro institutos de pesquisas de grande porte divulgarão os levantamentos com intenções de voto - Agência Brasil

Essa semana, pelo menos quatro institutos de pesquisas de grande porte divulgarão os levantamentos com intenções de votoAgência Brasil

Publicado 19/09/2022 18:29

Faltam 13 dias para as eleições e 13% das pessoas ainda estão indecisas sobre em quem votar para ocupar o Palácio de Guanabara e 6% ao Palácio do Planalto, segundo pesquisa Genial/Quaest. Para muitos, as pesquisas são indicativos e podem auxiliar na tomada de decisões, elas também servem para dar pistas sobre a trajetória das campanhas dos candidatos e ajudam a rascunhar um panorama do pleito de outubro. Essa semana, ao menos cinco pesquisas de intenção de voto serão divulgadas. Essa semana, pelo menos quatro institutos de pesquisas de grande porte divulgarão os levantamentos com intenções de voto. Fique atento às datas!

Presidente

19 de setembro:

Instituto: FSB - Contratante: Banco Pactual - Período: 16/09/2022 até 18/09/2022

Instituto: Ipec - Contratante: Globo - Período: 13/09/2022 até 19/09/2022

20 de setembro:

Instituto: Paraná Pesquisas - Contratante: Paraná Pesquisas - Período: 15/09/2022 até 19/09/2022

21 de setembro:

Instituto: Poderdata - Contratante: Poderdata - Período: 18/09/2022 até 20/09/2022

Instituto: Quaest - Contratante: Banco Genial - Período: 17/09/2022 até 20/09/2022

Governador e senador no Rio

19 de setembro:

Instituto: Real Time Big Data - Contratante: Record - Período: 16/09/2022 até 19/09/2022

Geralmente, as pesquisas de intenção de voto são contratadas por empresas privadas, como portais, jornais e agentes do mercado, e feitas por institutos de análise estatística. Segundo as regras da Justiça Eleitoral, elas devem ser registradas junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em até cinco dias antes da divulgação dos resultados. Desse modo, é possível ter uma pista sobre quais levantamentos sairão nos próximos dias, de acordo com os últimos registros feitos no site da Corte eleitoral.