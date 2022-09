Candidatos ao Governo do Rio - Divulgação / O Dia

Candidatos ao Governo do RioDivulgação / O Dia

Publicado 21/09/2022 08:50

Estes são os compromissos dos candidatos ao Governo do Rio de Janeiro para esta quarta (21/09)

O governador e candidato à reeleição Claudio Castro (PL) participa de um encontro com os prefeitos das cidades fluminenses, apoiadores da coligação, na Barra da Tijuca, às 9h30.



Cyro Garcia, do PSTU, faz panfletagem com militantes em Madureira, às 11h. Às 13h, o postulante participa de debate organizado pela Associação de Estudantes Secundaristas, na Fiocruz e, às 16h, concede entrevista ao vivo com transmissão pelo Instagram no programa DR1, do jornal Diário do Rio.



Eduardo Serra (PCB) participa de debate com candidatos ao Governo promovido pelo DCE da Unirio, às 16h.



A candidata Juliete Pantoja (UP) começou o dia com panfletagem próximo a UNIGRANRIO, em Duque de Caxias. Às 13h, ela participa de debate entre os candidatos ao governo do Rio organizado pela AERJ (Associação dos Estudantes Secundaristas do RJ). Às 16h, Pantoja faz panfletagem no Largo São Francisco de Paula, e, às 18h, no Largo do CACO, no Centro do Rio.



Marcelo Freixo (PSB) estará na estação de trem na Penha, às 11h30, para conversar com usuários da Supervia. À noite, o candidato participa de ato de apoio de artistas e produtores culturais no Circo Voador, às 19h.



Paulo Ganime (Novo) participa de sabatina na 93 FM, às 11h. Na parte da tarde, o postulante participa do podcast Giro na Rede, da TV Metropolitana, às 13h30. Às15h, Ganime faz caminhada no Calçadão de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e, às 17h, participa do podcast MeCont.



O ex-prefeito de Niterói Rodrigo Neves (PDT) faz carreata em São Gonçalo, às 10h. Na parte da tarde o postulante faz gravação para o programa eleitoral.



Luiz Eugênio Honorato (PCO) não teve a agenda divulgada.