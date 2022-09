Cláudio Castro (PL) promove encontro com mais de 60 prefeitos apoiadores de sua reeleição. - ROGERIO SANTANA / Divulgação

Publicado 21/09/2022 16:20

Com menos de duas semanas até os eleitores comparecerem às urnas, o governador e candidato à reeleição Cláudio Castro (PL) se encontrou com 63 prefeitos, em um evento na Barra da Tijuca, nesta quarta-feira (21). A reunião teve como objetivo construir uma base forte nos municípios, de forma a atrair os eleitores indecisos e que ainda não decidiram em quem votar.



“As pesquisas apontam a nossa chapa à frente, se considerados os votos válidos. Agora, é hora de tomar as ruas, de fazer corpo a corpo, de pedir esforço nessa reta final, para a gente conseguir consolidar essa vitória. Estamos fazendo um bom trabalho e, construindo esta parceria, vamos chegar lá”, declarou o governador.



Thiago Pampolha (União Brasil), que é vice de Castro, disse que é preciso “garantir o apoio de quem já manifestou o voto na chapa”, mantendo “a chama da campanha acesa”. Ele declarou, ainda, que em alguns momentos as agendas dos dois serão separadas: “por isso, teremos agendas em que eu estarei sozinho, porque o governador estará conduzindo outras reuniões e caminhadas. Vamos transformar a campanha em duas”, disse Pampolha.



Interior mais forte



Castro disse no encontro que “um estado forte precisa ter um interior forte, cidades com infraestrutura que funcionem como parceiras do governo do estado. A gente sabe que o interior é muito voto a voto, casa a casa. Então, o que eu pedi foi um esforço pessoal”, disse.



O governador declarou também que “mesmo aqueles que não o apoiam seguirão recebendo sua atenção e dedicação com as obras e repasses já previstos”. O candidato demonstrou gratidão aos prefeitos que “tiveram um papel importante, sugerindo novas ações e planos para os últimos dias de campanha”.