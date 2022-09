Lula vem ao Rio neste domingo para receber apoio de Paes - Ricardo Stuckert

Publicado 21/09/2022 18:25 | Atualizado 21/09/2022 18:56

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cancelou sua participação em um comício na Lapa, no Centro do Rio, que estava marcado para acontecer no próximo domingo, 25, no final da tarde. No entanto, Lula manteve sua vinda ao Rio, onde participará de um evento pela manhã na quadra da escola de samba Portela, em Madureira, na companhia do prefeito Eduardo Paes (PSD). Na ocasião, Paes irá formalizar seu apoio à candidatura do petista ao Planalto.

O ato é visto como estratégico para a campanha de Lula na medida em que este tem forte reduto eleitoral na cidade. A corrida agora é para que a eleição se encerre ainda no primeiro turno, meta que, para ser alcançada, demanda que Lula consiga 50% dos votos válidos mais 1. Segundo as recentes pesquisas eleitorais, o ex-presidente está próximo de alcançar este objetivo. Na última pesquisa Ipec, divulgada na segunda-feira, 19, Lula aparece com 52% dos votos válidos.

Quem também busca se aproximar de Lula no Rio é o deputado federal Marcelo Freixo, candidato ao governo do Estado. Freixo subiu na última pesquisa Ipec, aparecendo com 27% dos votos. Grande parte da estratégia do candidato é vincular seu nome ao de Lula com propostas de campanha que apontam para um fortalecimento de parcerias entre o Estado do Rio e o governo federal num possível mandato de Lula. A equipe de Freixo está agora buscando construir uma atividade de campanha que una os dois para o próximo domingo.