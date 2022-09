Para a candidata, investimentos em educação técnica são a saída para a geração de emprego e renda para a população - Divulgação

Para a candidata, investimentos em educação técnica são a saída para a geração de emprego e renda para a populaçãoDivulgação

Publicado 21/09/2022 19:48

A candidata do MDB à Presidência da República, Simone Tebet, voltou a defender nesta quarta-feira (21), em São Paulo, investimentos em educação técnica como saída para a geração de emprego e renda para a população. “Nós estamos visitando o Brasil e vendo que tem regiões que está faltando trabalhador, tem vaga. Não tem trabalhador qualificado”, avaliou após visita ao Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza.

A emedebista defendeu o ensino público de qualidade, ensino médio com curso técnico profissionalizante e faculdades de tecnologia “com qualidade pra que esse trabalhador possa ser inserido imediatamente no mercado de trabalho”, além da expansão do ensino em tempo integral.

Ainda sobre educação, Simone Tebet reafirmou seu compromisso de tirar do papel a nova Reforma do Ensino Médio que paga para os estados até R$ 3,3 mil, por aluno, de escola que garanta período integral para esse jovem. Outro tema abordado foi a evasão escolar que a candidata disse que atacará em duas frentes, caso seja eleita. Uma frente é a dos leilões 5G que já estão resolvendo o problema da conectividade. “Sem internet o aluno não fica dentro da escola”, disse. A outra é premiar com R$ 5 mil os jovens que concluírem o ensino médio técnico.

Na reta final da campanha, a emedebista criticou o chamado voto útil e disse que está pronta pra servir o país: “minha verdadeira obsessão, é óbvio que é o emprego, é comida barata, alimentar as pessoas que tem fome e emprego, mas a minha verdadeira obsessão é que todo aluno, todo filho do pobre tenha a mesma qualidade de ensino do filho do rico. Se hoje eu cheguei onde cheguei, sei que eu devo muito, em grande parte, ao fato de ter tido a oportunidade de estar no banco de uma universidade, depois poder fazer um mestrado, depois ter sido professora, ter dado aula doze anos. Eu sei o poder transformador que a educação tem em um país, na riqueza de um país, mas principalmente pra qualidade de vida das pessoas”.