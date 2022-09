Ganime esteve na Praça do Pacificador, no Centro de Duque de Caxias - Divulgação / NOVO

Publicado 21/09/2022 21:22

O candidato ao governo do Rio de Janeiro pelo partido Novo, Paulo Ganime, esteve nesta quarta-feira (21), na Praça do Pacificador, no Centro de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Acompanhado da esposa Sara Ganime, ele conversou com moradores e comerciantes durante uma caminhada no calçadão.

Ganime reforçou o compromisso de priorizar os serviços básicos na região e falou da importância de um sistema de transporte integrado." A gente tem que pensar no metrô ,no ônibus, nas barcas e no trem de forma integrada. O bilhete único que hoje só tem 2 " pernas " vão ter 3 "pernas "para o trabalhador com um valor acessível", afirmou.



Ainda na área de mobilidade, o candidato falou sobre a nova linha de metrô do seu plano de governo. "Nós vamos garantir que o trem não seja esse transtorno para quem quer trabalhar e não sabe que horas vai conseguir voltar pra casa. Com planejamento e integração, conseguiremos transformar o trem em uma linha de metrô da Pavuna até Belford Roxo para atender à grande demanda de viagens. Nós vamos aproveitar a infraestrutura do trem e converter para metrô. A SuperVia é um problema grave no estado e essa região depende muito do trem. Nós vamos revisar e reajustar esse contrato. Assim como o governo do estado tem que fazer a sua parte, com investimento e segurança" , ressaltou Ganime.



O postulante também prometeu zerar as filas de cirurgias. "Com o programa Fila Zero, nós vamos investir em tecnologia para dar transparência para as filas e usar a ociosidade do sistema público e privado. Exames e atendimentos em até 1 mês e cirurgias em no máximo 3 meses", disse.