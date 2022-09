Rodrigo Neves destacou a importância do ensino profissionalizante e das creches em tempo integral - ALEX RAMOS

Publicado 21/09/2022 21:31

O candidato ao governo do Estado pelo PDT, Rodrigo Neves, falou sobre a importância de valorizar a Educação e a necessidade de se investir na pasta. Postulante estava em frente ao Ciep, no Portão do Rosa, em São Gonçalo.

Ao lado do ex-secretário municipal de Educação do município do Rio de Janeiro Renan Ferreirinha e do ex-ministro do Trabalho Brizola Neto, com quem participou de carreata pelos bairros de Jardim Catarina e Santa Luzia, o pedetista reafirmou o compromisso de reabrir os brizolões em todo o estado. “Vamos recuperar todos os Cieps que estão abandonados no estado do Rio e garantir ensino em tempo integral para toda nossa juventude”, afirmou.

Neves destacou a importância do ensino profissionalizante e das creches em tempo integral. “Vamos dobrar o investimento em ensino técnico e profissionalizante, levando grandes escolas técnicas para a Baixada Fluminense, para a Zona Oeste, para o interior e também aqui para São Gonçalo. E vamos fazer uma parceria com os municípios para garantir que todas as crianças estejam em creche em horário integral. É importante para as crianças, mas também é importante para as mães trabalhadoras, que precisam garantir seus empregos”, declaoru.