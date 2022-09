Candidatos ao Governo do Rio participam de debate no SBT - Divulgação / O Dia

Candidatos ao Governo do Rio participam de debate no SBTDivulgação / O Dia

Publicado 22/09/2022 09:20

Esta é a agenda dos nove candidatos ao Governo do Rio para esta quinta-feira, 22:

Cláudio Castro (PL): o candidato à reeleição participa de um debate às 10h30 promovido pelos jornais O Globo, Extra, Valor Econômico e a Rádio CBN.

Cyro Garcia (PSTU): o candidato participa de uma panfletagem em São Gonçalo, no período da manhã. À tarde, Cyro segue para reunião com apoiadores em Nova Friburgo.

Eduardo Serra (PCB): o candidato está em Macaé, no Norte do Estado, onde realiza, às 9h30, uma panfletagem na porta do Centro Universitário de Macaé. Às 14h45, nova panfletagem na porta do IFF Quissamã, seguida de caminhada pela Rua do Comércio.

Juliete Pantoja (UP): às 10h, a candidata dará uma entrevista ao Jornal Giro da Serra e às 11h fará uma panfletagem no Alto da Serra. Às 14h30, Juliete visita o Bairro Bananeira, em Pedro do Rio e às 16h30 conversará com eleitores do Bairro Vila Rica.

Luiz Eugênio (PCO): o candidato não divulgou sua agenda.

Marcelo Freixo (PSB): o candidato participa de uma caminhada às 13h30 pelo Calçadão do Meier. Depois, às 19h, realiza um comício na Cantareira, em Niterói.

Paulo Ganime (NOVO/RJ): às 10h, Ganime participa de um debate promovido pelos jornais O Globo, Extra, Valor e CBN. Às 13h, tem uma reunião com pastores em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O candidato encerra suas atividades às 14h30, quando realizará uma caminhada pelo Calçadão de Campo Grande.

Rodrigo Neves (PDT): às 10h, o candidato participa de um debate promovido pelos jornais O Globo, Extra, Valor e CBN. Às 14h, estará na Estação Campo Grande de trens da Supervia onde conversará com jornalistas. Às 14h30, faz uma caminhada pelo Calçadão de Campo Grande, terminando o dia às 19h, em um Encontro com a Cultura, no Nova Estudantina, na Praça Tiradentes, Centro do Rio.

Wilson Witzel (PMB): o candidato não divulgou sua agenda.