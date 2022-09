São Gonçalo - RJ - 22/09/2022 - Visita ao Hospital Alberto Torres em São Gonçalo - Foto: Rafael Campos

São Gonçalo - RJ - 22/09/2022

Publicado 22/09/2022

O governador e candidato à reeleição ao Governo do Rio, Cláudio Castro, afirmou que vai construir mais de 15 hospitais estaduais e investir na qualificação da rede de urgência e emergência. Entre as unidades que serão inauguradas, o governador destacou o Hospital do Câncer, na Região Serrana, o Rio Imagem da Baixada, em Nova Iguaçu, os hospitais da Mulher e da Criança, em Belford Roxo, o Hospital de Cardiologia, em Duque de Caxias, e o Complexo Hospitalar de Miguel Pereira. Além disso, Castro prometeu que vai reformar os hospitais Azevedo Lima, em Niterói, Getúlio Vargas, na Capital, e Roberto Chabo, na Região dos Lagos. O anúncio foi feito, nesta quinta-feira (22/09), durante visita ao Centro de Trauma do Hospital Alberto Torres, em São Gonçalo, referência nacional no atendimento a múltiplos traumas.

Única unidade do Brasil que reúne infraestrutura e tecnologia voltadas para urgência e emergência em um só espaço, o hospital possui 243 leitos e um moderno centro de imagens. O Alberto Torres atendeu a mais de 50 mil pessoas, tendo realizado mais de 490 mil exames laboratoriais, 50 mil de imagens e mais de 15 mil cirurgias apenas no primeiro semestre de 2022.

"O Hospital Alberto Torres é uma referência para o Brasil e a minha proposta é levar esse atendimento de qualidade também para o interior, fazendo com que todas as regiões possam contar com centros desse porte, em diversas especialidades, evitando assim que as pessoas precisem percorrer longas distâncias em busca de atendimento de qualidade. Além disso, estamos implantando as bases descentralizadas do Samu, para que os pacientes possam ser atendidos dentro da hora mágica, que é o período de atendimento em que eles têm mais chance de sobreviver, sem nenhuma sequela", afirmou o governador.

O Hospital Alberto Torres também é a unidade da rede com maior número de captação de órgãos para transplantes, tendo realizado mais de 70 captações no 1° semestre, e possui expertise para realizar a captura da doação de pulmão. Por conta do grande número de doações, o hospital criou o Jardim do Doador, espaço destinado para que os parentes de doadores de órgãos possam plantar mudas de jasmim, em referência aos órgãos vivos transplantados de seus entes queridos.

"A equipe de transplantes do Hospital Alberto Torres realiza um trabalho de excelência e fez deste complexo o maior centro de captação de órgãos do estado. Isso foi possível graças também à política que adotei de colocar todos os helicópteros, quando não estão em uso, 100% voltados para o trabalho na captação de órgãos, o que ajudou a tirar o Rio de Janeiro das últimas posições do país em doações de órgãos para a terceira colocação", concluiu Claudio Castro.