Freixo com apoiadores em Magé - Marcio Menasce

Freixo com apoiadores em MagéMarcio Menasce

Publicado 23/09/2022 17:52

O candidato a governador do Rio de Janeiro Marcelo Freixo (PSB) participou nesta sexta feira 23 pela manhã de caminhada com apoiadores em Magé, na Baixada Fluminense. Freixo esteve no centro da cidade, próximo a Praça Nilo Peçanha, onde apresentou propostas para ativar o potencial produtivo e gerar empregos no local.



"A Baixada Fluminense é fundamental para a recuperação do estado. Vamos trazer emprego para cá para as quatro milhões de pessoas que moram na região e para melhorar a qualidade de vida de todos. Há um potencial enorme aqui, mas o nível de abandono é muito grande” opinou Freixo. O candidato defendeu a revitalização do Arco Metropolitano, que vai de Itaguaí até Magé, passando por cidades importantes como Japeri, Nova Iguaçu e Duque De Caxias. “O Arco é muito importante para a Região Metropolitana e decisivo para trazer empresas e para a mobilidade da Baixada Fluminense", disse.



O candidato destacou que a criação de vagas de trabalho na Baixada é importante para acabar com o tormento que os trabalhadores vivem ao se deslocarem todos os dias pelos trens: "A população da Baixada depende muito da SuperVia, mas se a gente conseguir gerar emprego para a própria baixada, você diminui o sufoco que as pessoas passam nos trens" , continuou.



Para trazer empregos, Freixo afirmou que vai assegurar que as empresas que já estão na Baixada continuem: "Caxias acabou de perder a Marcopolo Ciferal, que gerava empregos na região há décadas, para outro estado por causa dos impostos e da falta de infraestrutura no Rio de Janeiro. A primeira coisa que vamos fazer é garantir que as empresas que ainda estão fiquem e produzam aqui”.

O candidato defendeu ainda a melhora dos transportes na região. Ele afirma já ter conversado com Lula para garantir investimentos do governo federal para melhorar a SuperVia e suas 104 estações: “ Grande parte dessas estações não têm acessibilidade, não tem banheiro, não tem escada rolante, não tem sinalização. Vamos recuperá-las, recuperar o trem expresso, fazer o trem chegar com mais qualidade e garantir que o passageiro seja bem tratado em todas essas estações, que têm potencial, inclusive, para serem geradoras de emprego.", concluiu.



Acompanhado pelo prefeito de Maricá, Fabiano Horta (PT), Freixo conversou com comerciantes e recebeu das mãos do advogado Anderson Ribeiro a Agenda Magé 2030, que traz uma série de propostas de políticas públicas inclusivas. A cartilha foi produzida a partir de uma consulta pública com a população da cidade e em diálogo com as lideranças sociais.