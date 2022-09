Candidato percorreu a Região da Costa Verde em mais um dia de campanha eleitoral. - Divulgação

Publicado 24/09/2022 17:48

O candidato a governador do Rio de Janeiro pelo partido Novo, Paulo Ganime, percorreu a Região da Costa Verde em mais um dia de campanha eleitoral. Na manhã deste sábado, 24, o postulante fez um corpo a corpo no Mercado Municipal de Angra dos Reis e conversou com os eleitores sobre suas propostas para a região.

"Uma Costa importantíssima que pode ter o turismo ainda mais desenvolvido. Nós vamos trabalhar também para a retomada da linha férrea que vem de Minas Gerais, que passa por Barra Mansa e chega aqui no Porto de Angra gerando emprego e desenvolvimento para o município. Nós vamos recuperar as principais estradas que dão acesso à região. As rodovias estão com sinalização precária, túneis mal iluminados e pistas estreitas. A ausência de placas também dificulta a chegada dos turistas. Os municípios de Angra e Mangaratiba também sofrem com as constantes quedas de luz, precisamos acompanhar e cobrar da concessionária a garantia dos serviços. Além disso, é fundamental aumentar o efetivo e melhorar as condições de trabalho dos policiais para acabar com a violência que impera na cidade. Na educação , é preciso ter uma Faetec funcionando de verdade e não a porcaria que está hoje aqui em Angra dos Reis", disse Ganime.



De lá, o postulante seguiu com apoiadores para uma caminhada no Calçadão de Itaguaí, no Centro do município, onde conversou com comerciantes e moradores. "O Porto de Itaguaí gera emprego e renda , mas não para a população porque falta qualificação. Por isso, é fundamental implementar cursos técnicos e profissionalizantes para os moradores. As obras do Porto de Itaguaí, as quais devem respeitar a legislação ambiental, também não podem deixar de ser realizadas, pois darão oportunidade de emprego para a região. Ainda no Porto, nós vamos fazer uma parceria com a Receita Federal e a Polícia Federal para coibir a entrada e escoamento de armas, drogas e contrabando. Nós vamos retirar o domínio do crime organizado, o que inclui a comunidade do Carvão, aqui em Itaguaí", afirmou.



No domingo, 25, Ganime fará uma grande caminhada na Orla de Copacabana, na Zona Sul do Rio. O ponto de encontro será no Posto 5.