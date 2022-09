Candidatos ao Governo do Rio fazem campanha nesta segunda-feira - Divulgação / O Dia

Publicado 26/09/2022 08:42

Esta é a agenda dos nove candidatos ao Governo do Rio para esta segunda-feira, 26:

Cláudio Castro (PL): o candidato à reeleição participa, às17h, de caminhada com eleitores na Pavuna, na Zona Norte do Rio de Janeiro. No trajeto, conversará com moradores e comerciantes.

Cyro Garcia (PSTU): a partir do meio-dia, o candidato se juntará a militantes do setor da Educação em Bonsucesso, para panfletagem próxima ao Colégio Estadual Olga Benário. E à noite, ele participa de reunião com militantes do partido.

Eduardo Serra (PCB): às 12h, o candidato faz panfletagem em frente ao Colégio Pedro II, Unidade Centro, e às 16h participa de roda de conversa e reunião na Colônia de Pescadores de Sepetiba, na Zona Oeste do Rio.

Juliete Pantoja (UP): às 6h30, a candidata fez uma panfletagem na Central do Brasil. Às 9h, participa de uma caminhada no Meier, seguida de panfletagem às 12h em frente ao prédio da Eletrobras, no Centro, de nova caminhada às 15h pela Av. Rio Branco, e de uma parada às 17h na Praça XV para panfletar e conversar com apoiadores.

Luiz Eugênio (PCO): o candidato não divulgou sua agenda.

Marcelo Freixo (PSB): o candidato participa, às 10h30, de uma caminhada pela Rocinha, acompanhado por seu candidato à vice, Cesar Maia.

Paulo Ganime (NOVO/RJ): às 8h, o candidato fez panfletagem em Botafogo.

Rodrigo Neves (PDT): às 11h30, o candidato fará uma carreata em São Gonçalo e, às 15h, participa da gravação de seu programa eleitoral.

Wilson Witzel (PMB): o candidato não divulgou sua agenda.