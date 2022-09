Bolsonaro tem reservado um tempo, em suas lives, para pedir votos para candidatos com os quais têm alinhamento. - Divulgação

Bolsonaro tem reservado um tempo, em suas lives, para pedir votos para candidatos com os quais têm alinhamento.Divulgação

Publicado 27/09/2022 22:18

Nesta terça, 27, em transmissão ao vivo, Jair Bolsonaro (PL) voltou a mostrar identificação com a campanha de Clarissa Garotinho, candidata ao Senado pelo União Brasil. No último domingo, 25, o atual presidente, que busca reeleição, também já tinha mostrado apoio a Romário, que é do seu partido, e a Daniel Silveira (PTB). Mas fez a ressalva de que Silveira está barrado pela Justiça e que o voto dado a ele pode ser desperdiçado.

Bolsonaro tem reservado um tempo, em suas lives, para pedir votos para candidatos com os quais têm alinhamento. Hoje, citou ainda Tarcísio de Freitas (governo de SP); Cláudio Castro (governo do Rio); e Tereza Cristina (Senado do MS); entre outros.

“Temos três nomes para o Senado, que me apoiam: Clarissa, Romário e Daniel Silveira (...). Clarissa me apoia também”, disse Bolsonaro, segurando, a certa altura, um cartaz com a foto de Clarissa e o slogan dela na campanha deste ano (“É claro que é ela”), declara.

Clarissa vem defendendo pautas muito alinhadas com o bolsonarismo há algum tempo, entre elas a castração química para estupradores e pedófilos; a redução da maioridade penal; e uma Reforma do Judiciário. “Sempre que o presidente veio ao Rio, eu estive ao lado dele. Na visita ao polo Gaslub, em Itaboraí; na Marcha para Jesus; na ida a Petrópolis por conta da tragédia que afetou a região... E onde estava o atual senador?”, declara Clarissa, em uma crítica ao que denomina de "falta de alinhamento de Romário ao bolsonarismo".



A 5 dias das eleições, a candidata do União Brasil vem ganhando fôlego na disputa. Segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada na segunda-feira (26/09), sua candidatura cresceu 4 pontos percentuais, passando de 9% para 13% nas intenções de voto. Clarissa está atrás, agora, apenas do próprio Romário na corrida para o Senado e à frente de Alessandro Molon (PSB), que tem 12% - embora a conservadora e o socialista estejam em empate técnico.