Além das distribuídas, o órgão apreendeu anotações que previam a entrega de mais 300 cestas - Divulgação/Polícia Federal

Publicado 28/09/2022 11:19

Macapá - A Polícia Federal e o Gaeco prenderam, na tarde desta terça-feira, 27, a gerente de um mercado por compra de votos em Macapá (AP). A mulher também era fiscal de venda de cestas básicas no estabelecimento, e aproveitava a dupla função para oferecer aos clientes os produtos em troca dos votos.

A prisão aconteceu no mesmo dia em que começou a valer a regra que proíbe a prisão de eleitores , exceto em caso de flagrante ou condenação por crime inafiançável.

Os eleitores que prometessem votar em dois candidatos — um a deputado federal e outro a estadual — recebiam “cartões” do tipo “raspadinha”, que davam direito a uma cesta básica, comprada anteriormente pelos postulantes e distribuída no mercado.

Tipo de 'raspadinha' era chamado de "cartão cesta básica" Divulgação/Polícia Federal Após serem conduzidos até a PF, alguns beneficiários informaram que receberam as “raspadinhas” em suas casas, e outros disseram que foram abordados na rua e receberam a oferta do “vale cesta”. Os investigadores descobriram que as cestas básicas vendidas no mercado tinham produtos e valores diferentes das distribuídas aos eleitores que garantissem votar nos candidatos.

Foram apreendidos pela Polícia Federal anotações que previam a distribuição de mais 300 cestas nos mesmos moldes com "fortes indícios de compra de votos", informou o órgão, em nota.

A pena para o crime de compra de votos é de até quatro anos de prisão, cassação do registro ou do diploma do candidato beneficiado, além de multa.