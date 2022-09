conversou com moradores e comerciantes do bairro - Divulgação

Publicado 27/09/2022 22:34

O deputado federal e candidato ao Governo do Estado do Rio de Janeir , Paulo Ganime (Novo) fez panfletagem no Méier, na Zona Norte do Rio, na manhã desta terça-feira, 27. Ao lado da esposa Sara Ganime, dos candidatos a deputados do partido e apoiadores, ele conversou com moradores e comerciantes do bairro. Ganime apresentou suas propostas e ressaltou que os eleitores estão escolhendo os candidatos nesta reta final.

"É hora de comparar quem tem as melhores propostas e o envolvimento de cada um com o Estado. A política colocou o Rio de Janeiro no buraco. Todos os outros candidatos que estão disputando comigo essa eleição estão envolvidos de alguma forma com os mesmos grupos políticos que foram os responsáveis nos últimos trinta anos por 5 governadores presos e o sexto que sofreu um impeachment. Se você quer mudança de verdade, vote Ganime 30 para governador", disse o candidato.

Às 22H30 o postulante participa do debate promovido pela TV Globo com os candidatos ao Governo do Rio de Janeiro. "A expectativa é muito boa. Queremos mostrar as nossas propostas e retomar a credibilidade. Nós temos o melhor projeto para o estado do Rio de Janeiro. A população tem opção esse ano que vai trazer ideias novas. Confie que nós vamos trazer as mudanças. Com boa gestão e transparência, nós vamos acabar com a corrupção no Rio", afirmou.