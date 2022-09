Candidatos ao Governo do Rio participam de debate na TV Globo nesta terça-feira (27) - Divulgação / O Dia

29/09/2022

Esta é a agenda dos nove candidatos ao Governo do Rio para esta quinta-feira, 29:

Cláudio Castro (PL): o candidato à reeleição se encontra, às 9h, no Hotel Windsor Barra, com empresários de concessionárias e distribuidores de automóveis do Estado do Rio de Janeiro, quando receberá uma carta de intenções da categoria.

Cyro Garcia (PSTU): às 10h, o candidato participa de um debate na Rádio Bicuda, em Vaz Lobo. Às 11h30, fará panfletagem na Cidade Nova, próximo a sede dos Correios. Panfletagem também próximo ao Passeio Público, no Centro, às 17h30, e na Praça da Harmonia, na Gamboa, às 19h.

Eduardo Serra (PCB): o candidato participa de um debate na Rádio Bicuda FM de Vaz Lobo às 10h; de uma sabatina no DCE da PUC-Rio com a candidata à Presidência pelo PCB, Sofia Manzano, às 14h; de panfletagem e roda de conversa na Praça Agripino Grieco, no Meier, às 17h; e de um debate dos candidatos a vice-governadores com Bianca Novaes na Universidade Salgado de Oliveira, em Niterói, às 19h.

Juliete Pantoja (UP): às 6h30, a candidata panfletou em frente ao CENPES/Petrobras, no Fundão. Às 10h, dá entrevista na Rádio Bicuda FM. Na parte da tarde, a candidata faz uma caminhada pela Praça Saens Peña, na Tijuca, às 14h; e participa de um ato em defesa de debates democráticos com a presença de candidatos negros junto com Leo Péricles, em Jacarepaguá, às 19h.

Luiz Eugênio (PCO): o candidato não divulgou sua agenda.

Marcelo Freixo (PSB): às 12h, o candidato faz uma caminhada no Mercadão de Madureira para cumprimentar comerciantes e consumidores.

Paulo Ganime (NOVO/RJ): às 10h, o candidato faz uma caminhada pelas ruas de Barra Mansa, no Sul Fluminense, acompanhado pelos candidatos a deputado federal Leonardo Vidal e a deputada estadual Dayse Penna. Às 13h30, caminha pelas ruas de Volta Redonda para cumprimentar eleitores.

Rodrigo Neves (PDT): o candidato participa de um corpo-a-corpo no Mercadão de Madureira às 10h e no CADEG às 11h30. Às 18h, Neves cumprimentará eleitores na Cantareira, em Niterói.

Wilson Witzel (PMB): o candidato não divulgou sua agenda.