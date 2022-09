Padre repete dobradinha com críticas ao PT e elogios à atuação do governo - Cléber Mendes/Agência O Dia

Publicado 29/09/2022 23:15

No debate entre candidatos ao Palácio do Planalto realizado nesta quinta-feira, 29, pela TV Globo, Padre Kelmon (PTB) repetiu a dobradinha com o presidente Jair Bolsonaro (PL), feita no debate anterior, com críticas ao PT e elogios à atuação do governo.

"A política do PT que governou este País por 13, 14 anos, nós não podemos nos enganar, porque é mais do mesmo", disse o candidato do PTB. "É uma esquerda que já contaminou toda América Latina. Nós sabemos o que a esquerda quer. Nós sabemos que a esquerda quer calar a voz dos padres, a voz das igrejas", emendou, ao reproduzir fake news disseminadas por bolsonaristas de que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) perseguiria padres e fecharia igrejas, se eleito.

Ao iniciar sua pergunta a Bolsonaro, Padre Kelmon afirmou que o governo enfrentou a pandemia com 500 milhões de doses de vacinas e deu R$ 600 de auxílio emergencial durante a crise sanitária. "Prezado padre, vamos manter, sim, com responsabilidade fiscal", respondeu o chefe do Executivo ao ser questionado se manteria no ano que vem o valor atual do Auxílio Brasil.