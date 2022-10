Candidato à reeleição, Cláudio Castro participa de carreata em Nova Iguaçu - Rafael Campos / Divulgação

Publicado 01/10/2022 16:06

O governador e candidato à reeleição ao Governo do Rio, Cláudio Castro, esteve, no início da tarde deste sábado, 1º, em Nova Iguaçu, para participar de uma carreata entre o KM 32 da Rodovia Luiz Henrique Rezende Novaes e o bairro Cabuçu. Durante o percurso, Castro reafirmou seu compromisso de seguir trabalhando por melhorias na Baixada Fluminense e agradeceu o apoio de eleitores.

“Hoje é um dia muito especial! Passa um filme na minha cabeça com tudo que vivi nas ruas ao lado da população durante esse período eleitoral. Nova Iguaçu tem um lugar guardado no meu coração e decidi iniciar e terminar minha campanha aqui, nessa cidade que foi tão esquecida pelo poder público nas últimas décadas”, disse Castro. O candidato também agradeceu o apoio das pessoas que o acompanharam durante a campanha ao governo do Estado.

Após o compromisso, realizado na companhia do prefeito de Nova Iguaçu, Rogerio Lisboa, do deputado federal Dr. Luizinho, e de outras autoridades, o governador seguiu para a Penha, na Zona Norte do Rio, onde também participa de outra carreata.