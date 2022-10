Candidato Wesley Teixeira (PSB) entrou com ação na Justiça Eleitoral contra notícia falsa disparada no WhatsApp - Reprodução

Publicado 01/10/2022 15:12

Rio - Uma peça de desinformação contra o candidato a deputado estadual pelo Rio Wesley Teixeira (PSB) circula no WhatsApp. O conteúdo imita uma matéria jornalística, mas não há indicações sobre sua origem.

A imagem afirma que Wesley está sendo investigado por crime eleitoral. A Procuradoria Regional Eleitoral do Rio, no entanto, não confirma a informação. A instituição disse que só comenta casos em que tome medida judicial, o que não aconteceu.

A matéria falsa diz que Wesley estaria sendo investigado por ações sociais em São João de Meriti e Caxias realizadas nos dias 24/07 e 08/08. O texto cita distribuição de óculos e de cestas básicas.



O candidato entrou com uma ação na Justiça Eleitoral contra a disseminação do conteúdo. Em sua decisão, o juiz Gilberto Matos, negou o pedido de Wesley para quebra de sigilo de uma linha de celular que enviou o conteúdo e pediu a oitiva da Procuradoria Regional Eleitoral para esclarecer a existência ou não de investigações.

"No caso dos autos, sem prejuízo de rever-se, futuramente, o ora decidido, não se vislumbram elementos concretos que caracterizem o disparo em massa e a propagação de fato sabidamente inverídico, parecendo adequado ao incipiente momento processual, a oitiva da Procuradoria Regional Eleitoral, a qual poderá esclarecer acerca da existência de investigações, em curso, em desfavor do requerente", anotou o juiz na decisão.Em seu parecer, do último dia 28, no entanto, a PRE não afirmou que existem investigações sobre o candidato. Na consulta pública ao nome do candidato no sistema do Tribunal Superior Eleitoral não conta nenhuma investigação contra ele.À reportagem deWesley negou que tenha distribuído óculos e cestas básicas no período citado pelo conteúdo enganoso. "Faço ação solidariedade desde os 16 anos. A gente entregou 240 cestas básicas no Brasil inteiro na campanha ‘Tem gente com fome’. Para mim, não é motivo de vergonha. Mas parei em julho por conta da campanha eleitoral”, afirmou.Wesley Teixeira concorreu a vereador de Caxias nas eleições municipais de 2020, mas não conseguiu uma cadeira porque o Psol, seu partido à época, não atingiu o quociente eleitoral. Liderança do Movimento Negro Unificado e da Frente de Evangélicos pelo Estado Democrático, o candidato concorre este ano a uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado do Rio no PSB, mesmo partido de Marcelo Freixo, candidato a governador.