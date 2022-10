Urnas que passarão por testes antes da votação deste domingo são definidas em sorteio - Reprodução TSE

Publicado 01/10/2022 13:13

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE-RJ) sorteou, neste sábado, 1º, as 43 seções eleitorais que terão as urnas auditadas. O equipamentos passarão pelos testes de integridade e de autenticidade, que serão realizados neste domingo, dia da eleição. Desse total, 33 urnas serão testadas para avaliar o funcionamento dos equipamentos – seis testarão a biometria com eleitores e 10 testarão se as urnas estão em conformidade com o previsto pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Os testes de biometria acontecerão na sede da Fundação Getúlio Vargas (FGV), em Botafogo. Para isso, foram disponibilizadas 21 urnas. Novidade nas eleições deste ano, a fiscalização com biometria de eleitores atende a um pedido das Forças Armadas, que apresentaram a proposta do teste com biometria na Comissão de Transparência das Eleições.

De acordo com o juiz auxiliar da Corregedoria do TRE-RJ, Rudi Baldi, esses testes servem para verificar se o software e todos os programas inseridos nas urnas são oficiais, autênticos, se vieram do Tribunal Superior Eleitoral e também se o resultado confere com o comando de digitação de votos. “Uma votação simulada, que é feita de uma forma absolutamente transparente. Isso é transmitido ao vivo e também há o convite para todas as entidades da sociedade civil para que verifiquem”, contou o juiz. “Na verdade, nós queremos mesmo jogar luz sobre esse processo para justamente acabar com esses questionamentos infundados ao processo eleitoral”, acrescentou.

Nas últimas eleições, o número de urnas selecionadas para os testes de integridade e de autenticidade foram de apenas 15 unidades. Para as eleições deste ano, uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), tomada no final do ano passado, praticamente triplicou esse número com o objetivo de conferir ainda mais transparência e segurança ao processo.

A logística de distribuição de urnas começa neste sábado. Elas seguirão lacradas e com escolta policial para os locais de votação. Com isso, o TRE-RJ busca garantir que todas as seções já estejam preparadas para receber os eleitores amanhã às 8h da manhã, quando a votação terá início.

Testes de integridade e autenticidade

Os testes de integridade das urnas eletrônicas são realizados periodicamente desde as eleições de 2002, e acontecem em duas localidades em cada estado. No Rio de Janeiro, os testes serão na sede FGV e no plenário do Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ).

Já o teste de autenticidade será realizado às 7h do domingo, uma hora antes do início da votação. Serão sorteadas dez urnas por estado. Antes da impressão da Zerésima — relatório impresso que comprova a inexistência de votos computados na urna —, será retirado o lacre de segurança da urna para verificar que os sistemas inseridos no equipamento são os mesmos do TSE.

Além do juiz eleitoral, participam do procedimento representantes de partidos políticos, federações, coligações, Ministério Público e Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Na sequência, a urna é novamente lacrada para que a votação tenha início.