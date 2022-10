Famosos vão às urnas neste domingo de Eleições

Rio - Vários famosos compareceram às urnas neste domingo para escolher seus candidatos. A cantora Ludmilla chegou bem cedinho à escola municipal em que vota, na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio. Ela estava acompanhada por sua irmã, Luane Sales, e posou para fotos com alguns fãs.

Toda de vermelho, a cantora Luisa Sonza também postou fotos no Instagram em que aparece em seu local de votação, em São Paulo. "Vote", escreveu na legenda das imagens. Vinicius Bonemer, filho de William Bonner e Fátima Bernardes, votou na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. A própria Fátima também já votou e posou para fotos segurando seu comprovante. O jornalista Pedro Bial votou na Zona Sul da cidade e posou para fotos mostrando seu e-Título.

A atriz Karina Bacchi escolheu um modelito verde e amarelo para votar, em São Paulo. Já Bruna Marquezine votou de branco e fez o "L" em apoio a Lula. As atrizes Eliane Giardini e Claudia Alencar também demonstraram apoio a Lula.

